Звезда японского футбола и бакинского клуба «Нефтчи» Кейсукэ Хонда подарил детям бакинского приюта Umid evi («Дом надежды») десять компьютеров.

Бакинский «Нефтчи» совместно с одной из местных пиццерий в связи с Международным днем защиты детей организовал встречу с воспитанниками детского приюта Umid evi в поселке Бина. На встрече, в которой приняли участие порядка 20 детей, также поучаствовал звезда японского футбола и бакинского «Нефтчи» Кейсукэ Хонда.

В ходе встречи Хонда рассказал о своей карьере, сфотографировался, подарил футбольные мячи с собственным автографом. Кроме того, Хонда подарил детям десять стационарных компьютеров, а также оплатил годовую работу инструктора, который будет обучать детей пользованию компьютером, пишет «Спутник».

Также японский футболист помог приюту продуктами питания. В свою очередь, Хонде подарили небольшой ковер, созданный детьми.



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