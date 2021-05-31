Бакинский метрополитен начинает использовать новый вид счетчиков осей.

Об этом рассказал на пресс-конференции глава пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов, сообщает Report.

«Как вы знаете, из-за пандемии метро некоторое время не обслуживало своих пассажиров. В тот период была ускорена работа над счетчиками осей. Сейчас изучаются возможности применения этих счетчиков. В электрическом депо «Нариман Нариманов» эти работы, можно сказать, завершены, и в ближайшее время состоится презентация. Строительство новых систем на базе счетчиков осей означает, в первую очередь, сокращение количества многочисленных инженерно-технических устройств, электромеханического оборудования. В то же время в метро будет внедрена система управления движениями поездов на базе радиоканала (Communications-based train control — CBTC). Сейчас в депо идут работы по первому этапу перехода к этому процессу. На наших линиях невозможно внезапно перейти на новые системы. Для этого все движение должно быть остановлено. После завершения работ в депо «Нариман Нариманов» работы будут продолжены на линиях», — сказал он.

Minval.az