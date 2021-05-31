Минобороны РФ сформирует в Западном военном округе (ЗВО) около 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении, сообщил в понедельник на коллегии министерства обороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза — страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — сказал министр.

Minval.az