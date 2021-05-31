

«Мы продолжаем поддерживать модернизацию вооруженных сил Азербайджана и вносить вклад в процесс их обучения».

Об этом заявила официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пынар Кара.

ВС Турции и ВС Азербайджана на совместных учениях демонстрируют способность выполнять любую поставленную задачу.

П.Кара также напомнила, что недавно в Азербайджан были отправлены 5 машин разминирования.

«Следуя концепции «два государства, одна нация» мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев, как мы это делали до сих пор», — сказала она.

Minval.az