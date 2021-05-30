Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2021/05/30 12:08
Раздел: Азербайджан
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