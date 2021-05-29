Сотрудники Гёйгельского районного управления полиции обнаружили на территории села Фирузабад дикорастущие кусты конопли.

В рамках комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий «Хаш-хаш-2021» по уничтожению наркотических растений, правоохранители сожгли растения общим весом свыше 3 800 килограмм.

Ранее дикорастущую коноплю обнаружили и уничтожили полицейские Загатальского района и военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий ГПС и полицейских на территории села Даначы были выявлены и выкорчеваны 11 тысяч конопляных кустов общим весом 1,6 тонны. Весь специфический урожай был сожжен.

Сотрудники же Агдамской районной полиции уничтожили конопляное поле на освобожденных от оккупации территориях.

Возле освобожденного села Джинли указанного района правоохранители выявили и уничтожили поле дикорастущей конопли. Всего на участке полицейские насчитали 1200 кустов общим весом 800 килограммов. Все они до единого были выкорчеваны и сожжены.

Minval.az