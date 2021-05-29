Во время переговоров в Сочи президент Беларуси, как и обещал, подробно рассказал российскому лидеру о том, что произошло с бортом Ryanair, который сел в Минске. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Александр Лукашенко детально проинформировал Владимира Путина о том, что произошло с самолетом», — заявил Песков.

Представитель Кремля также пояснил по просьбе представителей прессы замечание Путина про «всплеск эмоций». «Да, действительно, с нашей точки зрения ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства», — сказал Песков.

А «каскад поспешных выводов, который был сделан в европейских столицах и в Брюсселе», не вызван прояснить обстоятельства, а основан на эмоциях, заключил он.

Поподробнее сведения, которые сообщил Путину Лукашенко, Песков рассказывать не стал. «Ничего там особенно нет, уже белорусская сторона предоставила всю информацию», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Minval.az