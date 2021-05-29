Белорусские силовики задержали 31-летнего велосипедиста за футболку с надписью «диктатору место в пекле» и портретом президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По сведениям портала, мужчина принимал участие в гонке MINSK FIXED GEAR на Цнянском водохранилище в Минске. Вместе с ним на старте заезда были задержаны еще 20 велосипедистов, которых позже обвинили в проведении несанкционированного мероприятия.

Все они получили по 15 суток ареста, но против белоруса в футболке также было возбуждено дело об оскорблении президента. Теперь ему грозит до двух лет тюремного заключения. Велосипед мужчины в рамках уголовного процесса был изъят.

Minval.az