Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что он якобы пошел против президента России Владимира Путина. На попытки противопоставления Кадыров ответил в своем Telegram-канале.

«Чушь ради политического скандала или попытки прославиться не красит журналиста. Я бы сравнил таких «мастеров пера» с антипрививочными невеждами. И те, и другие совсем не думают о людях и будущем страны!» — написал глава Чечни.

Он подчеркнул, что является «в прямом смысле слова пехотинцем Путина» и готов ради долга перед ним проползти тысячи километров в любом направлении и выполнить приказ любой сложности.

Minval.az