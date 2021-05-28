Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев поздравил Азербайджан с 28 Мая — Днем Республики.

В поздравлении отмечается, что Азербайджанская Демократическая Республика была основана 28 мая 1918 года как первое парламентское светское демократическое государство на мусульманском Востоке:

«Мы рады видеть Азербайджан, который сегодня председательствует в Тюркском совете, со своей быстро развивающейся экономикой, современной системой образования, сильными Вооруженными силами и всеми другими государственными структурами и организациями, растущим авторитетом в регионе и укрепляющейся позицией на международной арене».

В поздравлении отмечается, что историческая победа, одержанная Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне благодаря решительности Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и героизму Азербайджанской Армии, является источником гордости для всего тюркского мира.

Minval.az