Генконсульство Азербайджана в Лос — Анджелесе подготовило короткометражный фильм на английском языке, посвященный 28 Мая — Дню Республики.

Как сообщили в Генконсульстве, в фильме под музыкальное сопровождение из увертюры великого композитора Узеира Гаджибейли «Кёроглы» представлены фотографии и видеоматериалы. В фильме отмечается, что Азербайджанская Демократическая республика (АДР) была основана в 1918 году и является первой светской демократической страной на мусульманском Востоке.

Также подчеркивается, что Азербайджан в 1919 году впервые в мусульманском мире предоставил женщинам избирательное право.

Фильм повествует о том, как АДР начала строительство современного государства, проведя прогрессивные реформы.

В фильме также подчеркивается, что Азербайджан восстановил свою независимость 71 год спустя — 18 октября 1991 года, а в 2020 году освободил свои земли от 30-летней оккупации. Сегодня Азербайджан, как независимое государство, является страной с самой сильной экономикой в регионе, реализует огромные проекты, объединяющие континенты, и является ярким примером межрелигиозной гармонии для всего мира.

Minval.az