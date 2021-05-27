В Минобороны Азербайджана подтвердили, что военная машина, принадлежащая ВС Азербайджана, подорвалась на мине в Кяльбаджарском районе на приграничной с Арменией территории.
Об этом сообщил пресс-секретарь министерства подполковник Анар Эйвазов.
В Минобороны Азербайджана подтвердили, что военная машина, принадлежащая ВС Азербайджана, подорвалась на мине в Кяльбаджарском районе на приграничной с Арменией территории.
Об этом сообщил пресс-секретарь министерства подполковник Анар Эйвазов.
Дата: 2021/05/27 19:00
Раздел: Азербайджан, Армия
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