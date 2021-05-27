В Минобороны Азербайджана подтвердили, что военная машина, принадлежащая ВС Азербайджана, подорвалась на мине в Кяльбаджарском районе на приграничной с Арменией территории.

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства подполковник Анар Эйвазов.

Minval.az