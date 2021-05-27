28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-19, днем — 24-29, в Баку — 16-18, днем — 26-28 градусов тепла,

Атмосферное давление снизится с 760 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, а днем — 45-50%.

28 мая в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем 27-32, в горах ночью — 6-11, днем — 17-22 градусов тепла.

Minval.az