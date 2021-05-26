Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры уничтожения артиллерийских установок противника в ходе Отечественной войны.
Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры уничтожения артиллерийских установок противника в ходе Отечественной войны.
Дата: 2021/05/26 10:55
Раздел: Азербайджан, Армия, Бывший СССР
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