Распространенная Арменией информация о том, что 25 мая 2021 года на армяно-азербайджанской государственной границе ВС Азербайджана якобы обстреляли армянские позиции на территории населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникского района Армении с территории Кельбаджарского района, не соответствует действительности