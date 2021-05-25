Минобороны показало видеокадры уничтожения танков противника в ходе Отечественной войны.
Минобороны показало видеокадры уничтожения танков противника в ходе Отечественной войны.
Дата: 2021/05/25 17:51
Раздел: Азербайджан, Армия
Просмотров:
85
Будет учреждено посольство Азербайджана в Боснии и Герцеговине (Сараево).
Как сообщает АПА, обвинение в отношении Бабаева Мухаммедали Рахиль оглу было переквалифицировано со статьи 120 (Умышленное убийство) Уголовного
Госагентство по обязательному медстрахованию обнародовало правила получения COVID-паспорта.
В Азербайджане за последние сутки против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 34 287 человек.
В Азербайджане выявлено еще 284 случая заражения коронавирусом, 545 человек вылечились, 10 человек скончались, говорится в сообщении
Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая — Дня Республики,
В Азербайджане ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни все еще действует.
25 мая 2021 года в рамках рабочего визита в Австрию состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова
Самое время перефразировать цитату классика об отсутствии пророка в своем отечестве.