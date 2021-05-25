В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год корабли Военно-морских сил (ВМС) выполнили боевые стрельбы на морском полигоне в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Минобороны, были также отработаны элементы организации взаимодействия и связи между кораблями.

Minval.az