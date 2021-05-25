Как сообщает Минобороны, были также отработаны элементы организации взаимодействия и связи между кораблями.
Дата: 2021/05/25 13:52
Раздел: Азербайджан, Армия
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