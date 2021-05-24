В Азербайджанском Высшем военном училище имени Гейдара Алиева состоялась церемония поминовения, организованная Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова по случаю дня рождения полковник-лейтенанта Гариба Бахшалиева, младших лейтенантов Вусала Мурадова и Сеймура Аббасова, павших шехидами в Отечественной войне.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие преподавательский, офицерский и курсантский состав Военного училища, члены семей и боевые товарищи шехидов, представитель Исполнительной власти Хатаинского района и другие гости.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие поведали об исторической победе нашей Армии, одержанной под командованием победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, героизме и мужестве, проявленных в боях.

Фронтовые товарищи героев рассказали об их недолгом, но славном боевом пути, поделились своими воспоминаниями.

Члены семей младших лейтенантов Вусала Мурадова и Сеймура Аббасова ознакомились с военным училищем, в стенах которого учились их дети-герои, осмотрели уголки, созданные в общежитии в память о шехидах.

Мероприятие продолжилось патриотическими песнями в исполнении солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и ханенде Кянана Байрамова.

В заключение участники церемонии ознакомились с фотостендами, запечатлевшими мгновения жизни героев, а после была сделана фотография на память.





Minval.az