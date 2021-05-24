Международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2021», проходящие с участием военнослужащих из разных стран, стартовали на авиабазе в Конье, Турция.

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Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала на макете местности был представлен подробный брифинг по планированию учений, процессу подготовки, и задачам, которые будут выполняться поэтапно.

Следует отметить, что на учениях Азербайджанскую Армию представляют военнослужащие ВВС и ВМС.

Учения продлятся до 4 июня.

Minval.az