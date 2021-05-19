Тело пропавшего без вести во время Отечественной войны военнослужащего доставлено в Сальянский район.

Тело военнослужащего сверхсрочной военной службы Ибрагимова Тебриза Исмаил оглу, пропавшего без вести в ходе Отечественной войны и ставшего шехидом, было доставлено в село Чадырлы Сальянского района, сообщает «Репорт».

Тебриз Ибрагимов родился в 1992 году в селе Чадырлы Сальянского района. 27 сентября 2020 года он пропал без вести в боях за Муровдаг. После анализа ДНК выяснилось, что он стал шехидом.

Шехид будет похоронен 20 мая в Баку на II Аллее почетного захоронения.

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