Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, с 16 мая в Азербайджанской Армии проводятся учения с привлечением видов войск.

Как сообщается на сайте Минобороны, в учениях под руководством Министра обороны задействовано до 15 000 личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

В учениях основное внимание уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в Отечественной войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, Ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска в тоже время выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов.

Minval.az