По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, продолжаются строительные работы.

Как сообщили в Министерстве обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии нескольких новопостроенных воинских частей, дислоцированных в различных регионах.

Проверив уровень боеготовности личного состава, Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.

Министру обороны было доложено, что эти комплексы, состоящие из различных сооружений, оснащенных современным оборудованием, мебелью и инвентарем, полностью удовлетворяют все необходимые потребности военнослужащих. В воинских частях предусмотрены оружейная комната, общежитие, столовая, кухня, медицинский пункт, продовольственные и вещевые склады и банно-санитарные узлы. В целях обеспечения местности бесперебойным электроснабжением установлены генераторы.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны вручил ценные подарки группе отличившихся на службе военнослужащих. Затем министр обороны пообедал с личным составом.

В заключение генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

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