Сегодня в Шуше после реконструкции открылся отель «Харыбюльбюль».

В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Глава государства ознакомился с созданными в отеле условиями.

Сообщается, что всего в отеле 49 номеров. Все они оснащены всей необходимой инфраструктурой для проживания и отдыха гостей. Ввод в эксплуатацию таких объектов не только играет очень важную роль в укреплении туристического потенциала Шуши, культурной столицы Азербайджана, но и демонстрирует последовательную и быструю реализацию социальных проектов на наших освобожденных территориях, в том числе в историческом городе Шуша.

Minval.az