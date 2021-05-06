Обнаружены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести военнослужащего Азербайджанской Армии.

Установлено, что в боях за освобождением наших земель шехидом стал капитан Рахматов Абульфаз Гусейнверди оглы.

Уроженец села Анбу Лерикского района, А.Рахматов проявил героизм в боях за освобождение Джебраила и Губадлы во время Второй Карабахской войны. С 15 октября связь с ним оборвалась, и он долгое время числился пропавшим без вести, отмечает «Репорт».

Его останки были обнаружены в направлении Джебраильского района.

Отметим, что покойный принимал участие также в апрельских и Товузских боях.

Minval.az