Согласно плану подготовки на 2021-й учебный год, проводятся мероприятия по повышению боеготовности подразделений радиационной, химической и бактериологической защиты.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В рамках мероприятий были практически выполнены задачи по ведению химической разведки на участках, загрязненных рецептурами, имитирующими токсичные вещества на различных объектах и территориях, а также по специальной обработке вооружения, техники и другого оборудования. Подразделениями были отработаны действия по аэрозольной маскировке в условиях, приближенных к боевым.

Основное внимание было уделено координации взаимодействия подразделений, совершенствованию полевой выучки, а также воспитанию у военнослужащих физической выносливости и психологической устойчивости при выполнении мероприятий по радиационной, химической и бактериологической защите в ходе различных боевых операций.

Отточены профессиональные и методические навыки командиров подразделений по проведению занятий по тактико-специальной и специальной подготовке.

Кроме того, в ходе тренировок по защите от оружия массового поражения (ЗОМП), проводимых согласно плану в целях проверки уровня подготовки личного состава, был проведен конкурс на звание «Лучший взвод ЗОМП».





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