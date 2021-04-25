Три генерала Министерства обороны освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант Захид Гусейнов, начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению – заместитель начальника Главного управления по личному составу, генерал-майор Расим Алиев, начальник Организационно-инспекционной службы командования Нахчыванской отдельной общевойсковой армии, генерал-майор Лянкяран Алиев соответствующим приказом отправлены на пенсию.

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