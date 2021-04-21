В войсках Нахчыванского гарнизона проведены очередные занятия по командирской подготовке с командирами воинских частей и их заместителями.

Как говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана, занятия по командирской подготовке были проведены с целью повышения квалификации командиров и штабных офицеров для своевременного и точного выполнения боевых задач в сложных условиях. На местах учений, организованных в полевых условиях, проведены «Стрельба и управление огнем артиллерийского дивизиона», «Занятие района обороны батальоном второго эшелона мотострелковой бригады» и «Правила организации военного дела на командном пункте», выполнены практические стрельбы из бронетанковой техники.

В завершение занятий были проверены теоретические знания офицеров по руководящим документам и военной топографии.

При проведении итогового анализа занятий в Учебно-тренировочном центре гарнизона было отмечено, что командиры воинских частей и их заместители показали высокие результаты.





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