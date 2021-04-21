22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами кратковременные локальные дожди. Северо-западный ветер будет временами усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 11-13, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление будет 761-764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, а днем — 50-55 процентов.

22 апреля, в основном в северных и западных регионах Азербайджана, ожидается гроза, кратковременные, местами интенсивные дожди, град. Утром местами будет туман, будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 23-28, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az