Останки двоих армянских военнослужащих обнаружены в ходе поисковых работ в Гадруте, сообщает Спутник-Армения.
«В целях установления их личности будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.
Останки двоих армянских военнослужащих обнаружены в ходе поисковых работ в Гадруте, сообщает Спутник-Армения.
«В целях установления их личности будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.
Дата: 2021/04/20 16:30
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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