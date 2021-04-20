21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, который в течение дня сменится на порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР,

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-14, днем 18-23, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градусов тепла. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-70, днем — 45-50 процентов.

21 апреля в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град, западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 25-30, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

Minval.az