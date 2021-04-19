Азербайджанский борец Али Рагимзаде (65 килограммов) одержал победу над представителем Армении Геворгом Тадевосяном на старте чемпионата Европы в Варшаве (Польша), сообщает Sputnik Азербайджан.

Рагимзаде и Тадевосян встретились на стадии 1/8 финала континентального первенства и азербайджанский вольник одержал победу с минимальной разницей в счете – 2:1. Соперник Рагимзаде в четвертьфинале определится позднее.

Также в четвертьфинал чемпионата Европы пробились Афган Хашалов (57 килограммов), Рашад Юсифли (74 килограмма) и Шамиль Зубаиров (87 килограммов), которые одержали победы над Янисом Мартидисом (Греция, 10:0), Андреем Сокальски (Польша, 9:0) и Альбертом Саритовым (Румыния, не вышел на схватку).

Еще один азербайджанский вольник Туран Байрамов (70 килограммов) пока ждет своей первой схватки против Николае Койокару (Великобритания).

Minval.az