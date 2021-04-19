Президент Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании управления в сфере государственной поддержки НПО в Азербайджанской Республике» и «Об отмене указа президента Азербайджанской Республики №674 от 13 декабря 2007 года «О создании Совета государственных поддержки НПО при президенте Азербайджанской Республики».
Указом главы государства на основе Совета государственных поддержки НПО при президенте Азербайджанской Республики создано публичное юридическое лицо «Агентство государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики».