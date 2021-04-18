Азербайджанский боксер Магомедрасул Меджидов потерпел первое поражение на профессиональном ринге, сообщает Sputnik.

Меджидов провел в Майами (США) четвертый поединок на профессиональном ринге против российского боксера Андрея Федосова, проживающего в США. Десятираундовый поединок завершился уже в первом раунде нокаутом в исполнении Федосова.

Сначала Федосов сильным ударом правой послал Меджидова в нокдаун. Азербайджанскому боксеру удалось встать, но после возобновления боя, Федосов тут же попробовал добить соперника и достиг своей цели. Плюс ко всему, при втором падении Меджидов повредил ногу и уже не смог подняться, после чего поединок был остановлен.

Стоит отметить, что для Федосова это был первый поединок за последние три года, в то время как Меджидов последний бой в ноябре прошлого года. При этом для россиянина это был 35-й бой в профессиональной карьере, а для Меджидова, выигравшего три предыдущих поединка, четвертый.



Minval.az