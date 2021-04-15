Скончался еще один участник Второй Карабахской войны
Сабухи Гусейнли, находящийся в коме шесть месяцев, сегодня стал шехидом.
В ходе боев 20 октября он был тяжело ранен, отмечает «Репорт».
Скончался еще один участник Второй Карабахской войны
Сабухи Гусейнли, находящийся в коме шесть месяцев, сегодня стал шехидом.
В ходе боев 20 октября он был тяжело ранен, отмечает «Репорт».
Дата: 2021/04/15 23:08
Раздел: Азербайджан, Армия
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