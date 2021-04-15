В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021-й год, с командирами и заместителями командиров батальонов и батарей проведены очередные занятия по командирской подготовке.
Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, в ходе занятий основное внимание было уделено повышению профессионализма офицеров, улучшению навыков управления подразделениями и командирских качеств.
В ходе итогового анализа занятий было отмечено, что офицеры показали высокие результаты, также были даны соответствующие поручения по повышению боеготовности подразделений.