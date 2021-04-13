Накануне СМИ Азербайджана, включая Minval.az, подробно осветили это событие: в Баку торжественно открыт Парк военных трофеев, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Здесь не просто выставлены образцы армянской бронетехники — новый парк отражает историю Отечественной войны. Здесь нашлось место и деталям ракет «Искандер», обнаруженным в Шуше, воссозданы бункеры армянской армии и инженерные укрепления.

И вот этот новый парк вызвал у армянской стороны очередной приступ политической истерии. Дело не ограничивается СМИ и соцсетями. Омбудсмен Армении Арман Татоян, пресс-служба ереванского МИДа и т.д, в один голос завопили: оказывается, в Баку, воссоздав в Парке трофеев армянские командные бункеры, казармы и т.д., ну до ужаса унизили и «попрали достоинство» «солдат Арцаха и Армении»! И вообще, это проявление армянофобии!

Здесь, наверное, можно было бы с изрядной долей иронии спросить: Татоян, Нагдалян, Айвазян и т.д. реально были уверены, что этот музей будет всячески возвеличивать именно побитых армянских «зинворов»? И что изображающие их манекены будут точной копией Аполлона Бельведерского или Давида работы Микеланджело?

Но если серьезно, то еще 1 декабря, когда в Баку только готовились к своему Параду Победы, армянские политики и тесно сотрудничающие с ними (если кого-то сильно напрягает термин «прикормленные») российские пропагандисты вроде Шейнина дружно заверещали: в Баку намерены устроить «парад армянских пленных»! А это нарушение Женевской конвенции! Фейк предсказуемо лопнул. Как оказалось, в Баку никакого «парада пленных» устраивать и не собирались, самих пленных по принципу «всех на всех» передали Армении, а на параде проследовала трофейная техника на белых тягачах. Но в Армении точно так же заверещали: ах, в Азербайджане провели «армянофобский» парад! Теперь устраивают истерики по поводу музея. И это не просто неумение проигрывать. В Армении, потерпев сокрушительное поражение на поле боя, пытаются взять верх в «информационной войне», сделав ставку на отработанные слезливые истерики и вопли о своей «многострадальности».

Только вот, какие бы истерики ни устраивала Армения по поводу парада победы в Баку или музея трофейной техники, никто не преподнесет ей на блюдечке территории, освобожденные Азербайджанской Армией. И даже вымерять носы манекенов с линейками в руках никакие депутаты парламента Франции или уполномоченные МИД Люксембурга не приедут.

А еще Арману Татояну, Ара Айвазяну, Анне Нагдалян и прочим участникам этого истерического шоу было бы нелишне просто походить по военным музеям — и на территории бывшего СССР, и в странах Европы. Тогда, быть может, уяснили бы для себя: восковые фигуры и манекены солдат выставлены во многих музеях мира. В той форме, в которой они воевали. Более того, сегодня в музеях не просто выставляют экспонаты — здесь именно воссоздают обстановку и командных пунктов, и госпиталей, и концлагерей. К примеру, в норвежском Киркенесе в местном музее можно увидеть такие же восковые фигуры: норвежская девочка пытается передать через колючую проволоку еду советским военнопленным, а сзади к ней подходит немецкий часовой…Есть музеи, где воссозданы сцены допроса подпольщиков. Не беремся утверждать, как к этим инсталляциям и диорамам относятся жители Германии, особенно те, «кому за». Только вот после того, что натворили в мире вермахт и СС, мало кому придет в голову спрашивать немецких старичков, нравятся им музеи, посвященные истории «сороковых, роковых», или нет. И Армении после геноцида азербайджанцев в Ходжалы и Агдабане, после обстрелов Гянджи, Тертера и Барды вряд ли стоит капризно топать ножками у микрофона и требовать, чтобы в Баку тут же переделали собственную музейную экспозицию под запросы проигравшего и разгромленного агрессора.

Так что лучше этим господам запастись успокоительными таблетками. Смеем заверить: у них будет еще предостаточно поводов понервничать.

Нурани, обозреватель

Minval.az