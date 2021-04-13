Тбилисский городской суд на заседании во вторник оставил в заключении депутата, председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, освобождения которого от властей требовали его партнеры по оппозиции. Об этом сообщает грузинский телеканал Rustavi 2.

«У этого решения нет правовых оснований. Решение о заключении было принято политическим советом «Грузинской мечты». Международное давление на власть продолжится», — сказал адвокат политика Бека Басилая в беседе с Rustavi 2. Юристы депутата просили суд выпустить его на свободу и оставить без меры пресечения.

Параллельно судебному процессу во дворе Тбилисского городского суда проходила акция представителей оппозиции и гражданских активистов, поддерживающих Мелию. Они были с транспарантами, жгли файеры и призывали власть освободить политика, чтобы разрешить политический кризис.

Мелию арестовали 23 февраля на основании решения этого же суда. Он был задержан за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (около $12 тыс.) по делу о беспорядках на митингах в июне 2019 года. Арест депутата усугубил политический кризис. За пять дней до его задержания в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласия с командой по этому вопросу.

Политический кризис в Грузии длится с ноября 2020 года. Оппозиция отказывается признавать результаты прошедших в октябре парламентских выборов и бойкотирует работу парламента. Для разрешения кризиса в Грузию в марте два раза приезжал представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон. Оба визита оказались безрезультатными. Власти и оппозиция не сумели договориться по выходу из ситуации.

Камнем преткновения в переговорах помимо Мелии является также требование оппозиции освободить их сторонника Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия. Кроме того, оппоненты власти требуют назначения досрочных парламентских выборов или же плебисцита на тему внеочередного голосования. Против этого категорически выступает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Minval.az