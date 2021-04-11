«Война привела к большим разрушениям, к большой трагедии на землях Азербайджана».

Об этом заявил директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан Асаджон Ходжаев.

Он отметил, что Азербайджан вступил в новый этап развития.

«Это связано с восстановлением и развитием освобожденных от оккупации территорий. Люди постепенно вернутся на эти территории. Потому что здесь разрушено всё – инфраструктура, дома. Весь мир, международная общественность должны обратить внимание на это. В восстановлении деоккупированных территорий примут активное участие и страны-члены Тюркского совета. Узбекистан предложил свою помощь в восстановлении этих территорий. В настоящее время мы вместе со специалистами определяем объекты, в восстановлении которых примем участие. Наши строители будут участвовать в восстановлении объектов на этих землях. По имеющейся у меня информации, Узбекистан безвозмездно восстановит и подарит азербайджанскому народу одну школу. На данный момент узбекские строители уточняют список объектов, которые будут восстанавливать. Самое главное то, что в Нагорный Карабах пришел мир».

Minval.az