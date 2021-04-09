Президенты России и Турции в ходе телефонного разговора обсудили вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе.

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Как передает пресс-служба Кремля, Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трёхсторонних Заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

В свою очередь Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана.

В ходе беседы выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

Minval.az