Путин созвонился с Эрдоганом, обсудили Донбасс, Карабах, Сирию, «Спутник V» и конвенцию Монтрё о Черном море.
По просьбе Эрдогана Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса.
Путин созвонился с Эрдоганом, обсудили Донбасс, Карабах, Сирию, «Спутник V» и конвенцию Монтрё о Черном море.
По просьбе Эрдогана Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса.
Дата: 2021/04/09 18:26
Раздел: Новость
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