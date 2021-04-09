Путин созвонился с Эрдоганом, обсудили Донбасс, Карабах, Сирию, «Спутник V» и конвенцию Монтрё о Черном море.

По просьбе Эрдогана Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса.

Minval.az