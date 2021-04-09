Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает необходимым активизацию торгово-экономического взаимодействие с Азербайджаном.

Жапаров принял посла Азербайджана в Бишкеке Хидаята Оруджева.

«Для выправления ситуации глава государства предложил активизировать торгово-экономическое взаимодействие между странами путем проведения в 2021 году заседания межправительственной комиссии, визитов представителей бизнес сообщества, а также реализации взаимовыгодных экономических проектов»,- сообщает сайт президента Кыргызстана.

Жапаров подчеркнул значимость поддержки политического диалога на высоком и высшем уровне, отметив, что кыргызская сторона ожидает президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом.

По его словам, одним из ключевых направлений дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном является диверсификация экономического сотрудничества, имеющего значительный, но нереализованный потенциал.

Жапаров также поблагодарил азербайджанскую сторону за финансовую помощь в реализации двух проектов: строительство Парка дружбы Кыргызстана-Азербайджана и общеобразовательной школы им. Гейдара Алиева в г. Бишкек. Он выразил уверенность в том, что к предстоящему визиту президента Алиева в Кыргызстан эти проекты будут завершены.

Жапаров также коснулся вопроса возобновления прямого воздушного сообщения Баку-Бишкек, предложив ускорить положительное рассмотрение данного вопроса.

В свою очередь, Оруджев также отметил большой неиспользованный потенциал для развития экономического сотрудничества, выразив готовность азербайджанской стороны к привлечению новых инвестиций в Кыргызстан.

Посол подчеркнул, что Азербайджан поддерживает политику реформ, проводимую президентом Кыргызстана, и от имени президента Азербайджана пригласил Жапарова посетить с визитом Азербайджан.

«Также состоялся обмен мнениями по вопросам активизации сотрудничества между странами в политико-дипломатической, торгово-экономической, социально-гуманитарной и других сферах», — отмечается в информации.

Minval.az