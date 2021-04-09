В освобожденных от армянской оккупации районах создаются модульные общежития для военнослужащих.

Как сообщили в Минобороны, в модульных общежитиях, предназначенных для компактного размещения личного состава в полевых условиях и оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям, создана вся инфраструктура. Общежития, к которым подведены линии электропередачи, водо- и газопроводы, оснащены медицинским пунктом, столовой, кухней, оружейной комнатой и банно-санитарным узлом.

Соответствующие мероприятия в этом направлении продолжаются в плановом порядке.

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