По поручению Министра обороны психологи Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу Министерства обороны проводят встречи с личным составом в войсках, в частности, в воинских частях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Минобороны, на встречах с военнослужащими основное внимание уделяется изучению вопросов, связанных с морально-психологическим состоянием и социальными проблемами, а также укреплению правопорядка и воинской дисциплины в воинских коллективах.

В ходе проводимых практических мероприятий в центре внимания находятся вопросы психологической реабилитации военнослужащих, участвовавших в Отечественной войне, изучения индивидуально-психологических качеств новобранцев, недавно призванных на военную службу, их адаптации к военной службе, а также обеспечения безопасности и сохранении здоровья личного состава.

В рамках мероприятий проводятся социально-психологическое тестирование, индивидуальные беседы, а также учебно-методические занятия с командно-начальствующим составом, даются методические рекомендации.

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