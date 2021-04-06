Двое азербайджанских военнослужащих пострадали в результате взрыва мины в ходе поисков пропавших без вести военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

«Азербайджанские военнослужащие Пюнхан Шабан оглы Алиев и Бяхтияр Ильгароглу получили ранения в результате взрыва заложенной врагом противопехотной мины во время поиска пропавших без вести во время войны военнослужащих в направлении поселка Суговушан 6 апреля в полдень», — отмечается в информации.

По факту ведется расследование.

Minval.az