Второй президент Армении, военный преступник Роберт Кочарян заявил, что состояние армянской армии сейчас не позволяет думать о реванше. Он этом он сказал в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«Армянская армия сейчас в такой ситуации, что любому трезвомыслящему человеку не придет в голову мысль о реванше», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли он думать о реванше в случае прихода к власти.

«Поэтому все-таки на ситуацию надо смотреть следующим образом: если мы хотим поставить точку на конфликте, то нужно найти решение, которое будет справедливым», — важно заявил он.

Minval.az