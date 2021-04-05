Роберт Кочарян заявил, что примет участие в досрочных выборах в Национальное собрание во главе блока партий. Об этом он сказал в эфире программы «Познер».

Внеочередные выборы в армянский парламент запланированы на 20 июня. Экс-президент в последнее время неоднократно говорил, что если выборы состоятся, то он примет в них участие. Однако формат участия он не пояснял.

Кочарян напомнил, что он 10 лет был во главе государства, но является беспартийным.

«Буду участвовать во главе блока партий, скорее всего, это будут две партии», — отметил бывший президент.

Кочарян не уточнил, какие именно партии создадут блок для участия во внеочередных выборах. В армянской прессе муссируются слухи, что одной из этих партий может быть АРФ «Дашнакцутюн».

Minval.az