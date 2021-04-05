Тактический ракетный комплекс «Точка-У» утром врезался в частный дом в деревне Моисеевичи Осиповичского района Беларуси, сообщает издание TUT.BY.

«Водитель этой военной машины — совсем молодой парень, срочник, наверное. Сказал, что они из осиповичской войсковой части 61 732. Говорит, ехали куда-то в сторону Слуцка: то ли перегоняли машину, то ли еще что. А тут у нас в деревне поворот крутой. Я не знаю, с какой скоростью они ехали, хотя у нас стоит ограничение в 40 км/ч, но, очевидно, не справились с управлением и врезались в дом», — рассказала изданию дочь 85-летней хозяйки дома.

По ее словам, хозяйка дома чудом уцелела — она в этот момент вышла на улицу. После происшествия пенсионерке стало плохо — поднялось давление, отмечает издание.

Minval.az