Премьер Армении Никол Пашинян в ходе предстоящих переговоров в Москве будет стремиться заручиться поддержкой в преддверии всеобщих парламентских выборов в республике, намеченных на 20 июня, считает исполнительный директор экспертного центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил переговоры российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном 7 апреля в Москве. По его словам, они обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении.

«Я думаю, что будут обсуждаться в комплексе российско-армянские отношения. В политическом плане Николу Пашиняну важно заручиться поддержкой Владимира Путина на предстоящих выборах в Армении, получить внешнюю легитимизацию», — сказал эксперт на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Аналитик напомнил, что рейтинг Пашиняна внутри страны «просел». «Часть общества негативно оценила итоги переговоров по Карабаху и тот подход армянских властей, который был в рамках конфликта в Карабахе. Есть «ядерный» электорат, который поддерживает Никола Пашиняна, но он гораздо меньше, если сравнивать с выборами 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Для него новая реальность, и, конечно же, здесь поддержка важна для того, чтобы уверенно подходить к выборам», — сказал Притчин.

«Сейчас мы видим, что ситуация складывается более-менее позитивно для Никола Пашиняна и его партии. Скорее всего, по итогам выборов, если ничего непредсказуемого не произойдет, они удержатся у власти», — считает политолог.

Minval.az