В Дубае за съемку в обнаженном виде, по предварительным данным, задержали восемь россиянок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.

Ранее в социальные сети попал видеоролик, где девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Всего местная полиция взяла под стражу 40 человек, участвовавших в фотосессии.

«Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — рассказал собеседник агентства.

Девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет. Также их могут обязать выплатить штраф.

При этом представитель генконсульства не исключил, что, в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, власти могут помиловать моделей.

Minval.az