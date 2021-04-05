Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину, но внимательно относится к своей собственной безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать сообщения о том, что российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира… в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности», — сказал Песков.

Minval.az