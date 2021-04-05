Министр обороны Украины Андрей Таран назвал республику «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО и поблагодарил страны альянса за оказываемую поддержку. Сообщение об этом появилось на официальном сайте военного ведомства.

По его словам, Североатлантический альянс после 1991 года не раз оказывал Киеву поддержку в вопросах безопасности и никогда не принуждал его к интеграции. «Процесс вступления в альянс прозрачный. В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества и национальное согласие, детерминированные новым сознанием и сознательным выбором», — считает Таран.

Министр уверен, что статус полноправного члена военного блока откроет для страны перспективы для сотрудничества с развитыми государствами и станет лучшим способом для реализации своих национальных интересов. При этом он полагает, что переход на военные стандарты НАТО позволит республике обеспечить реализацию внутренних реформ, в том числе в сфере политики и экономики.

«В евроатлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопрос он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней», — пояснил глава министерства.

Minval.az